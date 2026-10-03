Lei Seca nas eleições 2026 no Paraná

O Paraná não terá a aplicação da Lei Seca eleitoral neste domingo, dia 4 de outubro, permitindo o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas livremente.

Os eleitores paranaenses que irão às urnas neste domingo, dia 4 de outubro, para o primeiro turno das eleições de 2026, não encontrarão restrições estaduais para a venda ou o consumo de bebidas alcoólicas. A decisão foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), que autorizou o funcionamento normal de bares, restaurantes e supermercados.

A medida foi adotada após uma análise do histórico recente, considerando que as eleições de 2022 e 2024 também não contaram com esse tipo de proibição no estado. O planejamento das forças de segurança foi estruturado para garantir a tranquilidade do pleito sem a necessidade de intervenções no setor comercial, conforme informação divulgada pela Banda B.

A votação, que definirá os novos deputados federais, estaduais, senadores, governador e o presidente da República, ocorrerá no horário padrão, das 8h às 17h. A liberação da bebida não altera outras regras de segurança pública, e os estabelecimentos devem seguir as normas de funcionamento habituais.

Entenda como funciona a Lei Seca eleitoral no Brasil

A chamada Lei Seca eleitoral não é uma norma nacional única e obrigatória para todos os estados brasileiros. A decisão sobre proibir ou não a venda de álcool cabe às autoridades de segurança pública de cada unidade da Federação, o que gera cenários distintos pelo país.

Enquanto estados como Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Roraima, Piauí e Maranhão optaram por restrições, o Paraná segue o grupo que decidiu pela liberação. Em locais como Rio Grande do Sul e Rondônia, a aplicação da medida depende de decisões específicas de juízes eleitorais.

Facilidades para o eleitor no dia da votação

Além da ausência de Lei Seca, a Justiça Eleitoral trouxe uma atualização importante para este pleito. O aplicativo e-Título, que é a versão digital do título de eleitor, pode ser baixado e instalado inclusive no dia da votação, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno.

Diferente de anos anteriores, quando o acesso ao Sistemas era bloqueado na data do pleito para evitar sobrecargas, a plataforma permanece aberta para novos downloads. O eleitor deve realizar o cadastro com seus dados pessoais para validar a identidade e acessar o documento digital.

Perguntas Frequentes

Existe Lei Seca no Paraná neste domingo de eleição? Não, a Secretaria de Estado da Segurança Pública autorizou a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em todo o estado.

Qual foi a última vez que o Paraná adotou a Lei Seca? A última aplicação estadual da restrição ocorreu durante as eleições de 2020.

A proibição de bebidas é uma regra federal no Brasil? Não, a adoção da Lei Seca varia conforme o estado e as decisões das autoridades locais de segurança ou da Justiça Eleitoral.

O aplicativo e-Título pode ser instalado no dia da votação? Sim, a Justiça Eleitoral manteve o aplicativo disponível para download e primeiro acesso durante o dia da eleição em 2026.

Onde posso consultar informações oficiais sobre o pleito? Todas as orientações detalhadas e atualizações oficiais sobre as eleições de 2026 podem ser consultadas diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).