Quem não pode tomar cartão? Saiba os jogadores pendurados de Brasil e Noruega

Brasil e Noruega entram nas oitavas de final da Copa do Mundo com três jogadores em situação de alerta disciplinar. Pela Seleção, Casemiro e Danilo estão pendurados. Do lado norueguês, o nome que precisa evitar cartão amarelo é Antonio Nusa, atacante que abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim e foi eleito o melhor jogador da partida.

A situação é consequência da nova dinâmica de cartões da Copa de 2026. As advertências recebidas na fase de grupos foram zeradas antes do início do mata-mata, e serão zeradas novamente depois das quartas de final. No Mundial, dois cartões amarelos acumulados em partidas diferentes geram suspensão automática. Por isso, quem recebeu amarelo nos 16 avos de final e voltar a ser advertido nas oitavas fica fora do jogo seguinte, em caso de classificação.

No caso do Brasil, os cartões que acenderam o sinal amarelo vieram na vitória por 2 a 1 sobre o Japão. Danilo foi advertido aos dois minutos do segundo tempo, depois de matar um contra-ataque japonês, e Casemiro também recebeu cartão amarelo no confronto. Assim, os dois jogadores entram no jogo contra a Noruega sabendo que uma nova advertência os tira de uma eventual quartas de final.

Na Noruega, o pendurado é Antonio Nusa. O atacante recebeu cartão amarelo aos 45 minutos do primeiro tempo da vitória sobre a Costa do Marfim, na fase anterior. A situação ganha peso porque Nusa também é uma das principais armas ofensivas da equipe: marcou um golaço aos 39 minutos do primeiro tempo naquele jogo, antes de Haaland fazer o gol da classificação norueguesa.

A lista, portanto, é simples: Casemiro e Danilo, pelo Brasil; Antonio Nusa, pela Noruega. Quem levar amarelo neste domingo, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e avançar na Copa ficará suspenso para a próxima fase. Em caso de classificação brasileira, o adversário nas quartas sairá de México x Inglaterra.

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Corinthia Mes