Um avião agrícola precisou realizar um pouso forçado no fim da manhã desta segun…

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Um avião agrícola precisou realizar um pouso forçado no fim da manhã desta segunda-feira (22), na zona rural de Marialva, nas proximidades do distrito de Aquidabã.
Equipes do Samu e do Aeromédico foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência. O piloto, que era o único ocupante da aeronave, foi socorrido e encaminhado para um hospital em Maringá, onde passaria por avaliações médicas. As informações iniciais indicam que ele sofreu apenas ferimentos leves.
As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades aeronáuticas competentes, que investigarão as causas do pouso forçado.
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