Quem passou pelo cruzamento da Rua Princesa Isabel com a Avenida Yolanda Loureir…

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Quem passou pelo cruzamento da Rua Princesa Isabel com a Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, em Ubiratã, na tarde desta sexta-feira (8), pode ter presenciado uma cena digna de vídeo de internet.
Uma motinha elétrica, ocupada por duas jovens, simplesmente resolveu “dar um grau” no meio da travessia. O veículo empinou de repente e as duas acabaram no chão.
Apesar do susto e da situação inusitada, não houve colisão com outros veículos e, felizmente, ninguém ficou ferido.
O episódio arrancou risadas e mostrou que, às vezes, até a motinha quer aparecer e virar protagonista.
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