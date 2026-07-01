Quem passou pelo cruzamento da Rua Princesa Isabel com a Avenida Yolanda Loureir…





Quem passou pelo cruzamento da Rua Princesa Isabel com a Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, em Ubiratã, na tarde desta sexta-feira (8), pode ter presenciado uma cena digna de vídeo de internet.

Uma motinha elétrica, ocupada por duas jovens, simplesmente resolveu “dar um grau” no meio da travessia. O veículo empinou de repente e as duas acabaram no chão.

Apesar do susto e da situação inusitada, não houve colisão com outros veículos e, felizmente, ninguém ficou ferido.

O episódio arrancou risadas e mostrou que, às vezes, até a motinha quer aparecer e virar protagonista.

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