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😂 Quem trabalha com seguro vai entender…
A gente pesquisa, negocia, compara coberturas, ajusta valores… e quando acha que chegou no melhor preço possível, vem o clássico:
“Mas não tem mais um descontinho?” 😅
Brincadeiras à parte, aqui na Luxon é mais Seguro a missão é sempre buscar a melhor proteção com o melhor custo-benefício para você! 💙
📞 (44) 3543-2650 | (44) 99142-3451 🌐 www.luxonseg.com.br
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