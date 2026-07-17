😂 Quem trabalha com seguro vai entender…

A gente pesquisa, negocia, compara coberturas, ajusta valores… e quando acha que chegou no melhor preço possível, vem o clássico:

“Mas não tem mais um descontinho?” 😅

Brincadeiras à parte, aqui na Luxon é mais Seguro a missão é sempre buscar a melhor proteção com o melhor custo-benefício para você! 💙

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