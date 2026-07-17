Savinho troca City por rival na Premier League e renderá quantia milionária ao Atlético

Savinho está de malas prontas para deixar o Manchester City e jogar em um novo clube do Big Six da Premier League: o Tottenham. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o valor da compra é de 65 milhões de libras (R$ 448,3 milhões).

Essa é a segunda janela de transferências que o Tottenham tenta a contratação do brasileiro de 22 anos. Na anterior, os Spurs e os Citizens não chegaram em um acordo.

O Atlético terá direito a receber R$ 7.621.100 pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa. O dispositivo prevê que até 5% do valor de cada transferência internacional de um atleta seja dividido proporcionalmente aos clubes pelos quais um jogador passou até completar 23 anos.

Embora a negociação envolva duas equipes do mesmo país, o Mecanismo de Solidariedade da Fifa se aplica no caso. Isso porque, de acordo com as normas da entidade máxima de futebol, se um jogador for transferido antes do término do contrato, qualquer clube que tenha contribuído para a formação do atleta tem direito a uma proporção de compensação, desde que a equipe formadora seja filiada a uma associação diferente.

No caso, o Atlético está filiado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é diferente de Manchester City e Tottenham, que pertencem à Football Association (FA).

Carreira de Savinho

Revelado pelo Atlético em 2020, Savinho teve poucas oportunidades na equipe principal do Atlético. Ao todo, o atacante realizou 35 jogos com a camisa alvinegra e anotou dois gols e uma assistência.

Em 2022, foi vendido pelo Galo ao Troyes por 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões, na conversão do período). No entanto, o atacante não chegou a defender o clube francês. De imediato, Savinho foi emprestado ao PSV e posteriormente ao Girona-ESP.

Pelo clube espanhol, o brasileiro viveu o melhor momento da carreira. Em 41 partidas pelo Girona, Savinho anotou dez gols e distribuiu 11 assistências.

Contratado pelo Manchester City, em 2024, junto ao Troyes por 25 milhões de euros, R$ 152 milhões na cotação da época, Savinho defendeu o clube inglês em 48 partidas, com três gols marcados e 13 assistências anotadas.