Quer um lanche saudável? Veja 8 receitas de bolo fáceis de fazer

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O bolo é uma opção prática e saborosa para compor o lanche da tarde. Além de trazer aconchego, esse clássico presente nas mesas brasileiras também pode ganhar versões mais equilibradas, preparadas com ingredientes simples e nutritivos. Com o uso de frutas, farinhas integrais, sementes e outros alimentos saudáveis, é possível criar opções leves e ideais para incluir na rotina, sem comprometer a dieta e sem abrir mão do sabor.
A seguir, confira 8 receitas de bolo saudáveis fáceis de fazer!
No liquidificador, bata a maçã, a água, o óleo de coco e o açúcar até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal e a canela. Adicione a mistura do liquidificador e mexa até ficar homogêneo. Acrescente o fermento, o bicarbonato de sódio e o vinagre e misture delicadamente. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio, o fermento químico e a canela e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque o abacaxi e a água e bata até ficar homogêneo. Junte o óleo, o sal e o vinagre e bata novamente para incorporar. Despeje a mistura sobre os ingredientes reservados e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e as nozes e misture. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o cacau, o açúcar, o sal e a canela. Adicione a água, o óleo, o extrato de baunilha e misture até ficar homogêneo. Acrescente o bicarbonato de sódio, o fermento e o vinagre e misture delicadamente para incorporar. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque as bananas, o óleo, a água e o açúcar e misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente as nozes e misture. Adicione o fermento e o vinagre e misture delicadamente para incorporar. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma massa lisa e homogênea. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Em um recipiente, bata os ovos com o iogurte e o óleo de coco até formar uma mistura homogênea. Acrescente o açúcar e misture bem. Adicione a farinha de aveia e o coco ralado, mexendo até incorporar. Por último, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e polvilhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos ou até dourar. Espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.
No liquidificador, bata a laranja com os ovos e o óleo de coco até formar um creme homogêneo. Transfira para uma tigela e acrescente o açúcar, misturando bem. Adicione as farinhas e a chia, mexendo até incorporar todos os ingredientes. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.
No liquidificador, bata os ovos, a pasta de amendoim, o leite e o açúcar demerara até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de aveia e a farinha de trigo integral, misturando bem até incorporar todos os ingredientes. Acrescente o amendoim e, por último, o fermento em pó, mexendo delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até que a massa esteja dourada. Espere amornar, desenforme e sirva em seguida.
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