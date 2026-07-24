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Vídeo mostra acidente que deixou adolescente ferida no Centro

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Vídeo mostra acidente que deixou adolescente ferida no Centro
Vídeo mostra acidente que deixou adolescente ferida no Centro

Por Isabella Chiaradia

Atualizado em

Uma câmera de segurança registrou imagens de um acidente de trânsito ocorrido na Rua Marechal Cândido Rondon, no Centro de Cascavel na tarde desta sexta-feira (24).

O vídeo mostra que o Renault Captur inicia uma manobra para estacionar, mas acaba atingindo um autopropelido, que seguia na direita da via.

O veículo elétrico era ocupado por duas pessoas, ambos sem capacete. Uma jovem de 16 anos de idade, que estava na garupa, ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Siate.

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