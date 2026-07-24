Vídeo mostra acidente que deixou adolescente ferida no Centro

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Por Isabella Chiaradia
Atualizado em
Uma câmera de segurança registrou imagens de um acidente de trânsito ocorrido na Rua Marechal Cândido Rondon, no Centro de Cascavel na tarde desta sexta-feira (24).
O vídeo mostra que o Renault Captur inicia uma manobra para estacionar, mas acaba atingindo um autopropelido, que seguia na direita da via.
O veículo elétrico era ocupado por duas pessoas, ambos sem capacete. Uma jovem de 16 anos de idade, que estava na garupa, ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Siate.
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