Real Madrid 1 – Alcorcón 0: resumen, resultado y goles del primer amistoso de pretemporada de Jose Mourinho

Mourinho da las primeras pinceladas

En los primeros minutos de la segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid ya se han apreciado algunos de los rasgos característicos del técnico portugués.

El equipo ha dado prioridad a la salida de balón desde atrás, ha buscado con frecuencia los cambios de orientación para abrir el campo y ha ejercido una presión alta. Son las primeras pinceladas de una idea de juego que, aunque todavía en fase inicial, empieza a reflejar el sello del luso.