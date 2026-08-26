Questões relacionadas ao uso e ao funcionamento da monitoração eletrônica por tornozeleira são abordadas na edição desta semana

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O Promotor de Justiça Eric Prete Vasconcelos, do Ministério Público do Paraná, explica na edição desta semana do MP no Rádio detalhes sobre o uso e o funcionamento da monitoração com tornozeleira eletrônica. Entre outros pontos ligados ao tema, ele fala sobre os objetivos da monitoração eletrônica, em que situações ela pode ser utilizada, suas vantagens e riscos e questões legais relacionadas a seu uso.
Acesse o programa:
Golpes mais comuns – Na semana anterior, o MP no Rádio continuou tratando dos golpes mais comuns aplicados hoje em dia. O Promotor de Justiça Marcelo Adolfo Rodrigues falou sobre outros golpes que têm feito muitas vítimas, como o do perfil falso no WhatsApp, os que usam telefonemas falsos (como de central de atendimento de banco), o do falso presente ou encomenda e outros que têm como alvo aposentados e pensionistas do INSS.
Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.
Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.
Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249
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