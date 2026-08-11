Rádio Memória celebra os 90 anos da Rádio Nacional com episódio sobre sofrência no rádio

A Rádio Memória, série especial da Rádio Nacional, comemora os 90 anos da emissora com um episódio dedicado ao tema da sofrência na era do rádio. Lançado nesta terça-feira (11), o videocast “Sofrência nas ondas do Rádio” já está disponível no canal oficial da rádio no YouTube e também será transmitido no programa Revista Rio, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.

Essa iniciativa integra uma programação que celebra as nove décadas de história da Rádio Nacional, emissora pública vinculada à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e reconhecida como referência cultural no jornalismo, na música popular e nos esportes.

O décimo episódio da série Rádio Memória

O episódio em destaque revela que a sofrência, sentimento bastante presente na música brasileira contemporânea, já era destaque na Era do Rádio. A atração traz entrevistas com o jornalista Dylan Araújo, a cantora e atriz Mona Vilardo e a jornalista e radialista Fabiane Pereira, que discutem como a dor de amor se transformava em sucessos inesquecíveis transmitidos pela Rádio Nacional.

Além disso, o programa apresenta registros históricos importantes, como o depoimento da cantora Dalva de Oliveira ao Museu da Imagem e do Som em 1970, e relembra a viagem de Dalva e do maestro Vicente Paiva à Venezuela em 1949, episódio marcante para a música popular brasileira e que marcou o fim conturbado do casamento da cantora com Herivelto Martins.

Programação de exibição e alcance da Rádio Nacional

O videocast está disponível desde o dia 11 de agosto, com transmissão na Rádio Nacional do Rio de Janeiro às terças-feiras, dias 11 e 18 de agosto, às 14h30. Nas outras praças da rede, o programa vai ao ar nas quartas-feiras, dias 12 e 19, às 15h.

A Rádio Nacional mantém atualmente oito emissoras próprias distribuídas pelo Brasil, incluindo unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, São Luís, Amazônia e Alto Solimões, ampliando a abrangência do conteúdo cultural e jornalístico para diferentes regiões.

Legado e relevância cultural da Rádio Nacional

Desde sua criação, a Rádio Nacional consolidou-se como um dos principais veículos de comunicação do país, especialmente destacando-se na valorização da música popular brasileira e na transmissão de informações esportivas e jornalísticas. A série Rádio Memória presta homenagem aos profissionais que colaboraram para a identidade da emissora, além de evidenciar seu papel continuado na cultura nacional.

Perguntas frequentes

Qual é a temática do episódio especial da série Rádio Memória?

O décimo episódio da série aborda a sofrência nas ondas do rádio, mostrando como a Rádio Nacional transformava histórias de amores impossíveis e corações partidos em grandes sucessos musicais.

Quando e onde o episódio está disponível para o público?

O videocast “Sofrência nas ondas do Rádio” está disponível no YouTube desde 11 de agosto e será transmitido pelas rádios do grupo em datas específicas nas semanas de 11, 12, 18 e 19 de agosto.

Quantas emissoras fazem parte da Rádio Nacional atualmente?

Atualmente, a Rádio Nacional conta com oito emissoras próprias em diferentes regiões do Brasil, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, São Luís, Amazônia e Alto Solimões.