Roteiro prático para visitar Brasil, Paraguai e Argentina em um único dia por Foz do Iguaçu

Visitar três países em um único dia é uma experiência viável para turistas que viajam a Foz do Iguaçu. Localizada próxima à tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, a região oferece um roteiro estruturado para aproveitar o melhor desses países em poucas horas, unindo natureza, cultura, gastronomia e compras.

De acordo com informações do Visit Iguassu, o roteiro foi pensado para respeitar os horários de funcionamento dos principais atrativos das três nações e alterna momentos de deslocamento com paradas para descanso. Assim, o passeio proporciona uma vivência intensa sem excessos de cansaço e facilita a organização para quem dispõe de pouco tempo na cidade.

Hospedagem e início do roteiro pelo Paraguai

A escolha da hospedagem em Foz do Iguaçu é um fator essencial para quem deseja aproveitar o dia desde cedo, sobretudo por opções econômicas e confortáveis que incluam café da manhã. Logo cedo, os turistas podem começar o percurso atravessando a fronteira para Ciudad del Este, no Paraguai.

O tour chamado Paraguai Experience destaca aspectos culturais, gastronômicos e naturais pouco explorados na região, além das tradicionais compras. Entre os destaques estão os Saltos del Monday, cachoeiras próximas à cidade, degustação de pratos típicos como chipa e mbejú, e a visita ao Marco das Três Fronteiras do lado paraguaio, que proporciona vista para o encontro dos rios Paraná e Iguaçu.

Almoço e passeio pelo Brasil

De volta ao Brasil, as opções gastronômicas se concentram no Mercado Público Barrageiro, local que reúne uma diversidade de pratos, artesanatos e produtos regionais em ambiente confortável e aberto durante quase todo o dia, facilitando o planejamento do almoço.

Após o descanso, a visita ao Marco das Três Fronteiras no lado brasileiro oferece um mergulho na história da região e das missões jesuíticas. O local disponibiliza infraestrutura completa e contemplação da união dos rios Paraná e Iguaçu. Para uma experiência panorâmica, a roda-gigante Yup Star permite vistas elevadas da região trinacional, com cabines climatizadas, sendo ainda mais interessante se realizada próximo ao pôr do sol.

Finalizando o dia na Argentina com cultura e gastronomia

Já no período noturno, o roteiro segue para o lado argentino, iniciando pelo Duty Free Shop de Puerto Iguazú. Ali os visitantes encontram produtos variados, incluindo perfumaria, eletrônicos, bebidas e vestuário com preços competitivos.

O passeio prossegue até o Marco das Três Fronteiras argentino, fechando simbolicamente o circuito dos três obeliscos representativos do encontro das nações. Em seguida, a Feirinha de Puerto Iguazú é uma boa oportunidade para adquirir artesanato e conhecer a cultura local.

Para encerrar a experiência, há opções de restaurantes argentinos renomados, onde o prato bife de chorizo é o mais solicitado, acompanhado por vinhos da região. O cardápio também contempla massas, risotos, peixes, além de opções vegetarianas e veganas, atendendo a diversos perfis de visitantes.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor local para se hospedar em Foz do Iguaçu para este roteiro?

Hospedar-se em hotéis econômicos ou de conforto que ofereçam café da manhã facilita o início do passeio, garantindo energia para começar cedo e aproveitar todo o roteiro dos três países.

O que além de compras pode-se fazer no Paraguai em Cidade del Este?

Além dos tradicionais centros de compras, o roteiro inclui o passeio pelas Cataratas del Monday, degustação da culinária típica paraguaia e visita ao Marco das Três Fronteiras do lado do Paraguai, mostrando a cultura e natureza local.

Quais são as opções gastronômicas do roteiro na Argentina?

Os restaurantes em Puerto Iguazú oferecem pratos típicos argentinos, com destaque para o bife de chorizo, além de massas, risotos, peixes e opções vegetarianas e veganas, acompanhados por vinhos da região.