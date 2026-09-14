Zâmbia alerta população para não comer carne de animais mortos após surto de antraz

Autoridades registram 46 hipopótamos, 8 elefantes, 5 búfalos e 1 crocodilo mortos em Munyamadzi; 12 pessoas foram infectadas

Autoridades Zambians alertaram a população para não consumir carne de animais mortos depois que dezenas de animais selvagens morreram em um surto de antraz na área do rio Munyamadzi, em Muchinga, informou a BBC.

Medidas e investigação

As autoridades pediram que a população não consuma, venda, distribua ou manuseie carne de animais que morreram repentinamente ou por causas desconhecidas e orientaram a não manipular animais selvagens.

Vigilância e investigações laboratoriais estão em andamento para determinar o alcance do surto.

Declaração

Norman Chipakupaku, coordenador nacional da Disaster Management and Mitigation Unit, afirmou que “a triste realidade sobre as mortes desses animais selvagens é que as carcaças acabaram sendo consumidas pelas comunidades locais — é nisso que elas dependem para seu alimento”, conforme a BBC.

Contexto histórico

A BBC lembra que o antraz é endêmico na Zâmbia, embora mortes humanas não sejam comuns. Em 2023, um surto descrito como “sem precedentes” matou quatro pessoas e atingiu nove das dez províncias do país. Outro surto de larga escala em 2011 registrou mais de 500 casos e cinco mortes associadas ao consumo de carne de hipopótamos infectados.

O que é o antraz

De acordo com a BBC, o antraz é causado pela bactéria Bacillus anthracis, que sobrevive como esporos no solo por anos. A transmissão para humanos ocorre por contato com produtos animais contaminados.

As informações desta matéria são baseadas em reportagem da BBC.