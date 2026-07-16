Real Salt Lake e Burnley se enfrentam em um confronto pelos Amistosos de Clubes . A partida está marcada para esta quarta-feira (15), às 23:00 (horário de Brasília), no gramado do America First Field, em Sandy, no estado de Utah (EUA). O confronto intercontinental serve como um grande teste para ambas as comissões técnicas: o time norte-americano busca manter o ritmo de jogo e testar variações no elenco durante o período de ajustes da temporada, enquanto os ingleses utilizam a turnê de verão para dar entrosamento físico e tático aos novos reforços antes da estreia oficial no futebol europeu. A seguir, confira nossos palpites para Real Salt Lake x Burnley hoje, descubra onde assistir ao jogo e veja as prováveis escalações.



Prognóstico Vitória do Real Salt Lake

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O que Podemos Esperar de Real Salt Lake x Burnley Este amistoso internacional coloca frente a frente duas equipes em momentos completamente distintos. O Real Salt Lake vive uma ótima fase na MLS, com um desempenho consistente e vitórias recentes que trazem confiança ao elenco. A partida serve como um teste de alto nível contra uma equipe europeia. Para o Burnley, o jogo é uma oportunidade crucial de recuperação. O time inglês passa por uma fase muito ruim, sem vitórias nos últimos jogos, e precisa usar a pré-temporada para reencontrar seu futebol e ajustar a equipe para os próximos desafios oficiais que virão.

Histórico Real Salt Lake x Burnley: Primeiro encontro da história Este será um confronto inédito na história dos clubes. Real Salt Lake e Burnley nunca se enfrentaram antes, o que torna esta partida amistosa ainda mais interessante e imprevisível. A ausência de um histórico de encontros diretos adiciona uma camada de mistério ao jogo. O Real Salt Lake tentará impor seu estilo de jogo em casa, enquanto o Burnley buscará mostrar sua força. Podemos esperar um jogo onde os dois times vão se estudar bastante, mas sem abrir mão da busca pela vitória. Além disso, existem laços entre as duas organizações. David W. Checketts, fundador do Real Salt Lake, atualmente faz parte do conselho administrativo do Burnley, enquanto Alan Pace, atual presidente do clube inglês, ocupou anteriormente um cargo de liderança na equipe de Utah. Outro nome familiar aos torcedores americanos é J.J. Watt, ex-astro da NFL, que é um dos investidores do Burnley juntamente com sua esposa, Kealia Ohai, ex-jogadora da NWSL nascida em Utah.

Real Salt Lake: buscando manter a boa fase Vamos analisar o panorama atual do Real Salt Lake. Abordaremos o momento da equipe, suas últimas atuações e como chega para este desafio contra o Burnley.

Desempenho do time O Real Salt Lake chega para este amistoso com bom momento, vindo de uma campanha sólida na Major League Soccer. A equipe está invicta há três jogos na MLS, com duas vitórias e um empate, incluindo um 3 a 0 sobre o Houston Dynamo, que mostra um ataque eficaz. Tendo marcado 10 gols e sofrido cinco nos últimos 6 jogos, a equipe demonstra que no geral é muito eficiente ofensivamente mas sofre também no lado defensivo. Sob o comando do técnico Pablo Mastroeni, o Real Salt Lake deve utilizar a partida para dar minutagem a atletas que vêm recebendo menos espaço na MLS. A equipe tem como marca registrada transições rápidas pelos lados do campo e quer fazer bonito diante de sua torcida para ganhar fôlego moral antes do reinício do torneio local. Minnesota United FC Min 1 X

Prováveis escalações Rafael Cabral; DeAndre Yedlin, Justen Glad, Juan José Arias e Lukas Engel; Stijn Spierings, Emeka Eneli e Diego Luna; Dominik Marczuk, Morgan Guilavogui e Zach Booth. Técnico: Pablo Mastroeni.

Burnley: em busca da recuperação Vamos conferir a situação do Burnley. Analisaremos o momento do time e seu desempenho recente para este confronto amistoso nos Estados Unidos.

Desempenho do time O Burnley vive uma fase difícil, sem vitórias nos últimos onze jogos, considerando a reta final da Premier League e os amistosos atuais. O resultado da temporada ruim foi o rebaixamento da equipe para a segunda divisão inglesa, a EFL Championship. Nos compromissos recentes da pré-temporada, a equipe inglesa perdeu por 3 a 1 para o FC Cincinnati e empatou em 1 a 1 com o Columbus Crew. Esses resultados ruins deixam o seu torcedor ainda mais preocupado com o que pode acontecer nessa nova temporada. O desempenho do Burnley é fraco e a situação piora com desfalques importantes que afetam a tática da equipe. A ausência do meio-campista Josh Cullen, devido a uma grave lesão, compromete a organização e a transição de bola no setor central. Com a má fase e as lesões, o Burnley enfrentará uma tarefa complicada para buscar a recuperação neste duelo.

Prováveis escalações James Trafford; Connor Roberts, Maxime Estève, Hjalmar Ekdal e Lucas Pires; Florentino Luís, Josh Cullen e Hannibal Mejbri; Luca Koleosho, Lyle Foster e Marcus Edwards. Técnico: Nicky Hayen.

Estatísticas de Real Salt Lake x Burnley O Real Salt Lake chega com um retrospecto sólido, somando 10 vitórias em seus últimos 21 jogos.

Em contrapartida, o Burnley vive uma fase complicada, com apenas 2 vitórias nos seus últimos 21 confrontos.

Nos amistosos de pré-temporada, o time norte-americano mantém uma média de 2 gols marcados por partida.

Já a defesa do time inglês tem se mostrado vulnerável, sofrendo em média 2 gols por jogo.

Palpite Real Salt Lake x Burnley: Vitória do time da casa O Real Salt Lake vive boa fase, impulsionado por vitórias na MLS. A equipe da casa tem um ataque eficiente, prometendo um jogo com muitos gols. Por isso, a expectativa é de mais de 2.5 gols no total. O Burnley, por outro lado, enfrenta um período difícil, sem vitórias em onze jogos e com defesa vulnerável. Para este confronto, uma opção segura é o Empate Anula Aposta a favor do Real Salt Lake. Considerando a diferença de fase e qualidade entre as equipes, com o Real Salt Lake em alta e o Burnley em dificuldades, nosso prognóstico principal é a vitória do Real Salt Lake neste amistoso. As odds mencionadas foram coletadas durante a redação deste palpite e podem sofrer alterações. Consulte a casa de apostas para informações atualizadas. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos! Jogue com responsabilidade! Real Salt Lake REA Palpites Burnley BUR Tipo de Palpite Palpites Melhores odds As odds apresentadas foram apuradas na redação deste artigo e estão sujeitas a alterações.

Consulte a casa de apostas para informações atualizadas.

Saiba Onde Assistir Real Salt Lake x Burnley A partida entre Real Salt Lake e Burnley não terá transmissão ao vivo para o Brasil. Confira os detalhes abaixo: TV: sem transmissão prevista;

Streaming: sem transmissão prevista.

Ficha Técnica de Real Salt Lake x Burnley Confira os detalhes da partida! Partida: Real Salt Lake x Burnley

Real Salt Lake x Burnley Torneio: Amistosos de Clubes 2026

Amistosos de Clubes 2026 Data: 15/07/2026

15/07/2026 Horário: 23h00 (Horário de Brasília)

23h00 (Horário de Brasília) Local: America First Field, em Utah

America First Field, em Utah Onde Assistir: Sem transmissão prevista.

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