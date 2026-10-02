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Receita Federal encontra cerca de 60 ampolas de tirzepatida ocultas na sola de um tênis em Foz do Iguaçu

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Imagem ilustrativa Gerada por IA
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Tênis com sola mais grossa foi cortado por fiscais; medicamento emagrecedor estava entre bagagens de ônibus apreendido que seguia para Araucária.

Fiscais da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu (PR) cortaram a sola de um tênis durante uma vistoria e encontraram cerca de 60 ampolas do medicamento emagrecedor tirzepatida escondidas em um fundo falso.

As imagens divulgadas pela Receita mostram o momento em que um servidor corta a lateral da sola e retira diversas ampolas. O tênis estava entre as bagagens transportadas por um ônibus e foi localizado embaixo de uma das poltronas, segundo o órgão.

Dia da apreensão e situação do veículo

O veículo, que fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu e Araucária (Região Metropolitana de Curitiba), havia sido apreendido em 25 de agosto em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná. Após a apreensão, o ônibus foi levado para a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu e permaneceu lacrado até a vistoria realizada na quarta‑feira (30), conforme a Receita.

Outras ocorrências semelhantes

Segundo um fiscal que aparece no vídeo divulgado pela Receita, esta não é a primeira vez que medicamentos são encontrados ocultos dessa maneira: ao menos três situações semelhantes já haviam sido registradas anteriormente.

Responsabilidade não divulgada

Não foram divulgadas informações sobre quem era responsável pelo tênis e pelos medicamentos encontrados.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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