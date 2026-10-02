Estudantes da Cornell manifestam frustração em audiência pública sobre caso de agressão sexual

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Segundo a BBC, estudantes da Cornell University expressaram raiva e preocupação com a segurança no campus e com a chamada cultura do estupro durante uma audiência pública conduzida pela Student Assembly.
A sessão foi realizada em resposta à investigação sobre o alegado estupro de uma mulher em 2024. A mulher, referida nas ações judiciais como Jane Doe, entrou com um processo civil alegando que teria sido drogada e estuprada em uma casa de fraternidade no campus.
Segundo a BBC, a repórter Nada Tawfik conversou com estudantes que participaram da audiência.