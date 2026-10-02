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Estudantes de Cornell manifestam frustração em audiência pública sobre caso de estupro

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Audiência da Student Assembly abordou segurança no campus após processo civil de ‘Jane Doe’ que alega ter sido drogada e estuprada em fraternidade em 2024; Cornell negou falhas e concordou com investigação independente, segundo a BBC.

Estudantes da Cornell expressaram raiva e preocupação com a segurança no campus e com a cultura do estupro durante uma audiência pública organizada pela Student Assembly, informou a BBC.

A sessão foi realizada em resposta à investigação sobre o suposto estupro de uma mulher em 2024. A mulher, referida nas publicações como Jane Doe, entrou com um processo civil alegando que foi drogada e estuprada em uma casa de fraternidade no campus.

Temas levantados na audiência

Participantes discutiram sentimentos de frustração e insegurança entre estudantes e questionaram práticas e procedimentos relacionados à segurança estudantil e à resposta institucional a casos de violência sexual.

Posição da universidade e próximos passos

Segundo a BBC, Cornell rejeitou as alegações de que não puniu os envolvidos e concordou que o caso seja examinado por um investigador independente. A repórter Nada Tawfik da BBC falou com estudantes que estiveram presentes na audiência.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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