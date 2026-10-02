Estudantes de Cornell manifestam frustração em audiência pública sobre caso de estupro

Audiência da Student Assembly abordou segurança no campus após processo civil de ‘Jane Doe’ que alega ter sido drogada e estuprada em fraternidade em 2024; Cornell negou falhas e concordou com investigação independente, segundo a BBC.

Estudantes da Cornell expressaram raiva e preocupação com a segurança no campus e com a cultura do estupro durante uma audiência pública organizada pela Student Assembly, informou a BBC.

A sessão foi realizada em resposta à investigação sobre o suposto estupro de uma mulher em 2024. A mulher, referida nas publicações como Jane Doe, entrou com um processo civil alegando que foi drogada e estuprada em uma casa de fraternidade no campus.

Temas levantados na audiência

Participantes discutiram sentimentos de frustração e insegurança entre estudantes e questionaram práticas e procedimentos relacionados à segurança estudantil e à resposta institucional a casos de violência sexual.

Posição da universidade e próximos passos

Segundo a BBC, Cornell rejeitou as alegações de que não puniu os envolvidos e concordou que o caso seja examinado por um investigador independente. A repórter Nada Tawfik da BBC falou com estudantes que estiveram presentes na audiência.