Estudantes de Cornell manifestam frustração em audiência pública sobre caso de estupro

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Estudantes da Cornell expressaram raiva e preocupação com a segurança no campus e com a cultura do estupro durante uma audiência pública organizada pela Student Assembly, informou a BBC.
A sessão foi realizada em resposta à investigação sobre o suposto estupro de uma mulher em 2024. A mulher, referida nas publicações como Jane Doe, entrou com um processo civil alegando que foi drogada e estuprada em uma casa de fraternidade no campus.
Participantes discutiram sentimentos de frustração e insegurança entre estudantes e questionaram práticas e procedimentos relacionados à segurança estudantil e à resposta institucional a casos de violência sexual.
Segundo a BBC, Cornell rejeitou as alegações de que não puniu os envolvidos e concordou que o caso seja examinado por um investigador independente. A repórter Nada Tawfik da BBC falou com estudantes que estiveram presentes na audiência.