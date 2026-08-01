RECORD Brasília lança reality para revelar novo talento da música sertaneja – Noticias R7

A RECORD lançou o “Celeiro Sertanejo”, reality show que vai selecionar 12 artistas para disputar o título de novo talento da música sertaneja de Brasília e do Entorno. Ao longo das próximas semanas, os participantes serão acompanhados em desafios, apresentações e votação do público até a grande final.

O vencedor receberá gravação profissional, produção audiovisual completa, lançamento da carreira e a oportunidade de participar de um projeto ao lado da dupla Cleber e Cauan.

As inscrições já estão abertas e seguem até a próxima segunda-feira (3), às 12h, por meio de um formulário disponível no perfil da RECORD Brasília no Instagram. A estreia da competição está marcada para 9 de agosto, com cobertura dos bastidores e das etapas da disputa nas plataformas da emissora e no programa Agro Record.