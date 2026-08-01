PL oficializa Sergio Moro como candidato ao governo do Paraná em convenção decisiva para as eleições de 2026

O Partido Liberal confirmou a candidatura de Sergio Moro ao governo do Paraná, consolidando uma aliança estratégica com foco em renovação política e combate à corrupção nas próximas eleições.

O cenário político paranaense ganhou contornos definitivos neste sábado, primeiro dia do mês, com a oficialização da candidatura de Sergio Moro ao Palácio Iguaçu. O anúncio ocorreu durante a convenção partidária realizada em Curitiba, marcando o início da corrida eleitoral do PL no estado.

Além de confirmar o nome de Moro, o partido apresentou Edson Vasconcelos como vice na chapa. A coligação, que busca fortalecer a presença do grupo no Paraná, conta ainda com o apoio de siglas como Podemos, Democracia Cristã e o partido Novo.

Conforme informações divulgadas pela assessoria do evento, a estratégia do grupo é unificar nomes de peso ligados à pauta de transparência pública. A decisão consolida a aliança com Deltan Dallagnol, oficializado como candidato ao Senado, conforme noticiado durante o encontro, reforçando o alinhamento entre as lideranças.

Trajetória e discurso de Sergio Moro

Com 54 anos e atual senador, Sergio Moro baseou seu discurso de lançamento em sua atuação como juiz federal. Ele destacou sua condução na Operação Lava Jato, apresentando-se como o magistrado que, munido da lei, enviou para a prisão figuras poderosas envolvidas em esquemas de corrupção no país.

Moro afirmou durante a convenção que se sente um representante daqueles que assistiram, de forma desconsolada, às críticas e reviravoltas políticas contra a operação. Ele reforçou que seu compromisso permanece com a verdade e com a aplicação rigorosa das leis brasileiras.

Composição da chapa e candidatos ao Senado

A chapa liderada pelo PL traz o empresário Edson Vasconcelos, presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, como candidato a vice-governador. Vasconcelos traz um perfil voltado à gestão e ao desenvolvimento econômico.

Para o Senado, além da confirmação de Deltan Dallagnol pelo partido Novo, o PL confirmou o nome do deputado federal Filipe Barros. Os candidatos agora seguem para o registro oficial junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, respeitando o prazo limite de 15 de agosto.

Contexto jurídico e político

A trajetória de Sergio Moro é marcada por sua atuação na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde condenou o ex-presidente Lula. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a suspeição de Moro, anulando atos processuais, o que gerou intensos debates no cenário político nacional.

Após sua passagem como ministro da Justiça e Segurança Pública, Moro focou sua atuação no Senado em temas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento. Agora, ele busca levar essa experiência acumulada para a gestão do Poder Executivo estadual paranaense.

Cronograma das eleições

As convenções partidárias são etapas fundamentais para a democracia, sendo o momento em que os filiados definem os rumos do partido. A data limite para esses eventos encerra-se no dia 5 de agosto, conforme estabelecido pelo calendário eleitoral vigente.

Após o registro das candidaturas, a campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto. Os eleitores brasileiros irão às urnas em 4 de outubro para escolher representantes para a presidência, governos estaduais, senado, além da câmara federal e estadual.

Perguntas Frequentes

Quem é o candidato a vice na chapa de Sergio Moro? O candidato a vice-governador é Edson Vasconcelos, empresário e presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado do Paraná.

Quais partidos estão coligados com o PL no Paraná? O PL está coligado com o Podemos, Democracia Cristã e o partido Novo para as eleições de 2026.

Quem são os candidatos ao Senado pelo grupo? Os nomes confirmados são Filipe Barros, pelo PL, e Deltan Dallagnol, pelo partido Novo.

Qual a data limite para o registro das candidaturas? Os candidatos devem registrar seus nomes no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Quando começa oficialmente a campanha eleitoral? A campanha eleitoral nas ruas e na mídia tem início oficial no dia 16 de agosto, logo após o fim dos prazos de registro.