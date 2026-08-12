Redroad: deixando as máquinas cuidarem da limpeza para devolver tempo à vida

A Redroad é uma marca de limpeza inteligente com capacidade própria de pesquisa, desenvolvimento e fabricação. Seu portfólio abrange limpeza de pisos internos, piscinas, gramados e soluções para famílias com animais de estimação. A proposta é oferecer produtos inteligentes, confiáveis, acessíveis e práticos, permitindo que as máquinas assumam mais tarefas de limpeza e devolvam tempo aos usuários.

Conceito da marca: limpar com facilidade, aproveitar a vida

“Clean with Ease. Live with Joy.” é o slogan da Redroad e um dos princípios que orientam o desenvolvimento de seus produtos. Para a marca, uma função deve ajudar a economizar tempo, simplificar a operação ou proporcionar resultados consistentes.

Por isso, a empresa parte de problemas reais. Nos robôs aspiradores, busca reduzir áreas não limpas, sujeira nos cantos e a necessidade de esvaziar frequentemente o reservatório de pó. Nos lavadores de piso, o foco está em resíduos secos e líquidos e manchas difíceis. Já os robôs para áreas externas são desenvolvidos para tarefas como limpeza de piscinas e manutenção de gramados.

Pesquisa, desenvolvimento e fabricação

A Redroad possui mais de 10 anos de experiência em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos de limpeza, com mais de 500 SKUs desenvolvidos e capacidade de produção anual superior a 1 milhão de unidades em todo o mundo.

A empresa conta com um laboratório de testes de mais de 5.000 m², equipado com mais de 730 equipamentos. Seu sistema reúne mais de 1.100 padrões, abrangendo mais de 40 certificações e testes funcionais. Cada produto passa por testes e validação sistemáticos.

Até o momento, a Redroad acumulou 105 patentes e recebeu prêmios de design como Red Dot, iF, IDEA e G-Mark. Seus produtos também possuem certificações como CE, FCC, CB e EAC.

Portfólio para diferentes ambientes

A linha da Redroad está organizada em três categorias: limpeza interna, limpeza externa e produtos inteligentes para pets.

Na limpeza interna, a marca oferece robôs aspiradores, aspiradores sem fio, lavadores de piso e limpadores a vapor. O R11 conta com navegação a laser LDS, potência de sucção de até 20.000 Pa, escova lateral extensível e coleta automática de pó. O W16 oferece lavagem com água quente sem fio para resíduos secos e líquidos e manchas mais difíceis.

Para áreas externas, o S1 realiza a limpeza do fundo da piscina, enquanto a série MGC utiliza LiDAR 3D para mapear e desviar de obstáculos na manutenção de gramados, sem necessidade de fios de limite.

Para famílias com pets, o portfólio inclui caixa de areia automática, purificador de ar, bebedouro, alimentador e câmera móvel, voltados a tarefas como controle de pelos e odores, alimentação, hidratação e monitoramento remoto.

A Redroad continuará ampliando suas soluções a partir das necessidades reais das famílias, permitindo que as máquinas assumam mais tarefas e que os usuários tenham mais tempo para a vida.

Contato comercial

Jason Zhao

Gerente de Vendas

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