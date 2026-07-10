Reencontro de Pedro e Adriana comove público de Quem Ama Cuida

Era isso que o Brasil queria ! Em Quem Ama Cuida, Pedro (Chay Suede) e Adriana (Letícia Colin) tiveram um emocionante reencontro. Mais apaixonados do que nunca, mas separados – pelos anos que ela amargurou na prisão, condenada injustamente pela morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), e pela aliança que Adriana logo vê na mão esquerda do advogado. (Ela ainda nem sonha que ele se casou com Bruna…)