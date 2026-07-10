MPPR denuncia secretário de Bocaiúva do Sul e outras quatro pessoas investigadas por exigirem propina em contrato mantido pela Administração

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, ofereceu denúncia criminal contra cinco pessoas investigadas por crimes de associação criminosa e concussão. Entre os denunciados estão três agentes públicos – o secretário municipal de Obras de Bocaíuva do Sul e outros dois servidores municipais – que exigiam vantagem indevida (“propina”) de um empresário que mantinha contrato com a Administração para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública. Outros dois denunciados são particulares que foram “contratados” pelos agentes públicos para também atuarem nas cobranças ilícitas.

Áudio do Promotor de Justiça Rafael Pereira

Os fatos investigados ocorreram entre novembro de 2025 e junho de 2026. De acordo com as apurações, por ocasião de visitas do empresário à Secretaria Municipal de Obras para a prestação de contas dos serviços contratados, os agentes públicos exigiam dele o valor de R$ 30 mil a título de “comissão”, que deveria ser pago em parcelas de R$ 10 mil. Diante da recusa da vítima em pagar os valores exigidos, os denunciados passaram a enviar mensagens com intimidações e ameaças.

Além de atuarem diretamente nas práticas criminosas, os agentes públicos também “terceirizaram” as cobranças, designando dois particulares que prosseguiram com o envio das mensagens de coação e chegaram a ir até um estabelecimento comercial de familiares da vítima, no município vizinho de Itaperuçu, e ameaçaram a mãe e a esposa do empresário, simulando, inclusive, que estariam de posse de arma de fogo.

Processo 0001210-92.2026.8.16.0054

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