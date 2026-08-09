Disputa pelo Abolição: o jogo começou

Foto: THAÍS MESQUITA em 21/1/2022

Semana intensa nas movimentações para fechar as chapas que vão disputar as eleições de outubro. Na imagem, o Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará

Indefinida até os 45 minutos do segundo tempo, a briga pelo Palácio da Abolição ganhou nome e sobrenome no limite do prazo do dia 5 de agosto. Naquela quarta-feira de tensão e sobressalto, governismo e oposição anunciaram seus jogadores, os titulares e também os suplentes.

A rigor, a partida já havia se iniciado mesmo com os times incompletos, com Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT) se cutucando pelas redes sociais e testando o terreno da disputa com arengas previsíveis – o tucano explorando o tema da segurança, enquanto o petista fazia valer a ligação mais estreita com o presidente Lula e o senador e ex-governador Camilo Santana (PT).

A um e outro, porém, logo se somaram personagens secundários, mas fundamentais nesse embate. Um deles é a deputada federal Luizianne Lins (Rede), agora candidata ao Senado no bloco encabeçado pelo chefe do Executivo.

Numa aliança improvável com ex-correligionários, a ex-prefeita pavimentou sua adesão à composição petista por vias que a fizeram passar por uma reunião de última hora com Elmano, de onde seguiu para um encontro definidor com Camilo na capital cearense.

Do lado da oposição, Prisco Bezerra (União), Lúcio Gomes (PSDB), João Barroso (PSDB) e Denísio Pinheiro (PSDB) ocuparam seus assentos como suplentes de Capitão Wagner (União Brasil) e Alcides Fernandes (PL), que vão tentar vaga no Senado contra Cid Gomes (PSB) e LL – além de outros aspirantes de chapas menos competitivas, a exemplo de Guilherme Theophilo, cujo partido, o Novo, substituiu às pressas Eduardo Girão por Pedro Brito como representante na queda de braço pelo Governo do Estado.

Na prática, então, há sete candidatos na sucessão, alguns dos quais ilustres desconhecidos do distinto público, o que faz do primeiro turno da eleição estadual de 2026 uma espécie de antecipação do segundo, especialmente por causa da força dos protagonistas que se enfrentam nas urnas: Ciro e Elmano.







