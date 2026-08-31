Requião Filho propõe redução do ICMS para pequenas empresas no Paraná em agenda de campanha

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O candidato ao governo do Paraná pelo PDT, Requião Filho, comunicou nesta segunda-feira (31) em Curitiba que pretende reduzir o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para pequenas e microempresas caso seja eleito. A declaração foi feita durante entrevista à rádio Banda B, marcando o início de sua agenda eleitoral.
Segundo Requião Filho, a diminuição do ICMS visa promover a geração de empregos e melhores condições salariais no setor empresarial de menor porte. Além disso, o candidato afirmou que pretende recuperar o controle do estado na Copel para garantir uma energia elétrica com custo reduzido.
Durante a entrevista, o candidato destacou que a redução do ICMS é uma medida estratégica para facilitar a contratação e o aumento salarial dos trabalhadores em pequenas e microempresas no Paraná. Ele ressaltou que com menos impostos, o setor produtivo teria maior capacidade de expansão e contribuição para a economia local.
Requião Filho também comprometeu-se a restabelecer a influência do estado na Companhia Paranaense de Energia (Copel), buscando fortalecer a atuação pública para negociar tarifas mais acessíveis. Essa proposta integra seu plano para tornar a energia elétrica no Paraná mais barata, beneficiando consumidores e empresas.
Após a entrevista matinal, Requião Filho reuniu-se com apoiadores durante o horário do almoço. À tarde, às 15h, participou de um encontro com mulheres empreendedoras em Curitiba, seguido de uma entrevista às 19h com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC). Essas atividades fazem parte do calendário oficial permitido da campanha eleitoral de 2026, que teve início em 16 de agosto.
O primeiro turno das eleições estaduais está previsto para 4 de outubro de 2026, com eventual segundo turno marcado para 25 de outubro. No Paraná, oito candidatos disputam o governo do estado, entre eles Requião Filho. Desde agosto, os postulantes podem solicitar votos e divulgar suas propostas dentro das normas da Justiça Eleitoral.
A campanha eleitoral para o governo do Paraná teve início em 16 de agosto de 2026, permitindo que candidatos promovam suas atividades de campanha conforme as regras da Justiça Eleitoral.
Ele planeja reduzir o ICMS para pequenas e microempresas para estimular a contratação e melhorar salários, além de fortalecer o controle do estado na Copel para reduzir o custo da energia.
O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026, e o segundo turno, se necessário, ocorrerá em 25 de outubro de 2026.