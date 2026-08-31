Requião Filho propõe redução do ICMS para pequenas empresas no Paraná em agenda de campanha

O candidato ao governo do Paraná pelo PDT, Requião Filho, comunicou nesta segunda-feira (31) em Curitiba que pretende reduzir o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para pequenas e microempresas caso seja eleito. A declaração foi feita durante entrevista à rádio Banda B, marcando o início de sua agenda eleitoral.

Segundo Requião Filho, a diminuição do ICMS visa promover a geração de empregos e melhores condições salariais no setor empresarial de menor porte. Além disso, o candidato afirmou que pretende recuperar o controle do estado na Copel para garantir uma energia elétrica com custo reduzido.

Plano para pequenas empresas e geração de emprego

Durante a entrevista, o candidato destacou que a redução do ICMS é uma medida estratégica para facilitar a contratação e o aumento salarial dos trabalhadores em pequenas e microempresas no Paraná. Ele ressaltou que com menos impostos, o setor produtivo teria maior capacidade de expansão e contribuição para a economia local.

Recuperação do controle estatal na Copel

Requião Filho também comprometeu-se a restabelecer a influência do estado na Companhia Paranaense de Energia (Copel), buscando fortalecer a atuação pública para negociar tarifas mais acessíveis. Essa proposta integra seu plano para tornar a energia elétrica no Paraná mais barata, beneficiando consumidores e empresas.

Agenda de campanha nesta segunda-feira

Após a entrevista matinal, Requião Filho reuniu-se com apoiadores durante o horário do almoço. À tarde, às 15h, participou de um encontro com mulheres empreendedoras em Curitiba, seguido de uma entrevista às 19h com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC). Essas atividades fazem parte do calendário oficial permitido da campanha eleitoral de 2026, que teve início em 16 de agosto.

Contexto das Eleições 2026 no Paraná

O primeiro turno das eleições estaduais está previsto para 4 de outubro de 2026, com eventual segundo turno marcado para 25 de outubro. No Paraná, oito candidatos disputam o governo do estado, entre eles Requião Filho. Desde agosto, os postulantes podem solicitar votos e divulgar suas propostas dentro das normas da Justiça Eleitoral.

Perguntas frequentes

Quando começam oficialmente as campanhas eleitorais para o governo do Paraná?

A campanha eleitoral para o governo do Paraná teve início em 16 de agosto de 2026, permitindo que candidatos promovam suas atividades de campanha conforme as regras da Justiça Eleitoral.

Quais são os principais compromissos de Requião Filho para o setor empresarial?

Ele planeja reduzir o ICMS para pequenas e microempresas para estimular a contratação e melhorar salários, além de fortalecer o controle do estado na Copel para reduzir o custo da energia.

Quando serão realizados os turnos das eleições de 2026 no Paraná?

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026, e o segundo turno, se necessário, ocorrerá em 25 de outubro de 2026.