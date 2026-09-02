Requião Filho visita hospital infantil e participa de Encontre sobre meio ambiente em Curitiba

Candidato ao governo do Paraná cumpriu agenda em Curitiba e Campo Largo, com visita ao Hospital Erastinho, evento sobre clima e entrevistas, diz G1.

O candidato ao governo do Paraná Requião Filho (PDT) realizou agenda nesta quarta-feira (2) em Curitiba e em Campo Largo, na Região Metropolitana, segundo o G1.

Em Curitiba, ele visitou o Hospital Erastinho, que presta atendimento oncológico a crianças com câncer, e participou de um Encontre sobre clima e meio ambiente. Em Campo Largo, Requião Filho esteve em uma empresa do setor agropecuário.

Entrevistas e alteração de sabatina

Durante o dia, o candidato concedeu uma entrevista on-line à rádio RC FM, de Cornélio Procópio. Uma entrevista prevista ao canal Jovem Pan News foi adiada pela emissora por problemas técnicos, informou a assessoria de Requião Filho ao G1.

Contexto eleitoral

Conforme o G1, a campanha eleitoral de 2026 teve início em 16 de agosto. O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo turno, se necessário, em 25 de outubro. No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo, informa a reportagem.

As informações deste texto foram publicadas pelo G1.