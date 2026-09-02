Luana Piovani acusa Pedro Scooby por piolhos na filha; surfista nega

Luana Piovani e Pedro Scooby: atriz mostrou piolhos retirados da cabeça da filha e ferimentos do filho; surfista afirma que problema começou em Portugal

Luana Piovani publicou nas redes sociais imagens que, segundo ela, mostram piolhos retirados da cabeça da filha Liz e ferimentos nas pernas do filho Bem após um período em que as crianças ficaram com o pai. A reportagem foi divulgada pela Agência Estado e Publicado pela CGN.

Pedro Scooby rebateu as críticas e afirmou que a infestação em Liz teria começado antes da viagem ao Brasil, em Portugal, e que a família tentou tratar o problema durante a estadia. As trocas de declarações ocorreram publicamente nas redes sociais.

Como começou a troca de acusações

segundo CGN da Agência Estado, Luana compartilhou uma imagem de um papel com os parasitas que teria retirado da cabeça de Liz e também exibiu os machucados nas pernas e pés de Bem. Ao comentar a situação, a atriz criticou a participação de Scooby na Dança dos Famosos, afirmando que entreter não é criar.

Versão de Pedro Scooby

Em vídeos Publicado após as postagens de Luana, Scooby afirmou que Liz já tinha piolho ao chegar de Portugal e que a família estava tentando eliminar os parasitas durante a estadia. Ele disse que Bem se feriu em atividades ao ar livre na Bahia e que os machucados estavam sendo tratados, mas demoram a cicatrizar devido à rotina ativa do menino. Scooby também reclamou que Luana preferiu expor o caso na internet em vez de contatar diretamente o pai.

Resposta e contrarresposta

Luana afirmou ter falado com Cintia Dicker, ex-mulher de Scooby e mãe de Aurora, e disse que Cintia percebeu sinais de piolhos na filha após um período no Brasil. Em seguida, Scooby reiterou a versão de que a origem da infestação teria sido em Portugal e detalhou o momento em que o problema foi identificado, dizendo que foi três dias após a chegada, quando a família já estava na Bahia. As divergências sobre o momento e a origem da contaminação permaneceram nas declarações publicadas nas redes.