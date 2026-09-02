Luana Piovani acusa Pedro Scooby por piolhos na filha; surfista nega

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Luana Piovani publicou nas redes sociais imagens que, segundo ela, mostram piolhos retirados da cabeça da filha Liz e ferimentos nas pernas do filho Bem após um período em que as crianças ficaram com o pai. A reportagem foi divulgada pela Agência Estado e Publicado pela CGN.
Pedro Scooby rebateu as críticas e afirmou que a infestação em Liz teria começado antes da viagem ao Brasil, em Portugal, e que a família tentou tratar o problema durante a estadia. As trocas de declarações ocorreram publicamente nas redes sociais.
segundo CGN da Agência Estado, Luana compartilhou uma imagem de um papel com os parasitas que teria retirado da cabeça de Liz e também exibiu os machucados nas pernas e pés de Bem. Ao comentar a situação, a atriz criticou a participação de Scooby na Dança dos Famosos, afirmando que entreter não é criar.
Em vídeos Publicado após as postagens de Luana, Scooby afirmou que Liz já tinha piolho ao chegar de Portugal e que a família estava tentando eliminar os parasitas durante a estadia. Ele disse que Bem se feriu em atividades ao ar livre na Bahia e que os machucados estavam sendo tratados, mas demoram a cicatrizar devido à rotina ativa do menino. Scooby também reclamou que Luana preferiu expor o caso na internet em vez de contatar diretamente o pai.
Luana afirmou ter falado com Cintia Dicker, ex-mulher de Scooby e mãe de Aurora, e disse que Cintia percebeu sinais de piolhos na filha após um período no Brasil. Em seguida, Scooby reiterou a versão de que a origem da infestação teria sido em Portugal e detalhou o momento em que o problema foi identificado, dizendo que foi três dias após a chegada, quando a família já estava na Bahia. As divergências sobre o momento e a origem da contaminação permaneceram nas declarações publicadas nas redes.