Censo Escolar 2026: Escolas têm até dia até 11 para conferir dados da primeira etapa e evitar erros

O prazo para a conferência dos dados da primeira etapa do Censo Escolar 2026 está chegando ao fim, sendo uma oportunidade crucial para as instituições de ensino.

As escolas das redes municipais, estaduais e do Distrito Federal possuem um prazo determinado para realizar a verificação das informações prestadas durante a primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2026, que foca na Matrícula Inicial. O procedimento deve ser concluído até o dia até 11 de setembro.

Pela primeira vez, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou os relatórios com os dados declarados diretamente no Sistema Educacenso. Essa medida permite que os responsáveis identifiquem possíveis falhas antes do início do período oficial de retificação, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Este acompanhamento é fundamental para garantir a precisão dos dados que embasam políticas públicas e o cálculo de recursos educacionais. A seguir, entenda como funciona o cronograma de consulta e os próximos passos para as unidades de ensino de todo o país.

Consulta e o período de leitura no sistema

Até o dia até 11, o Sistema Educacenso estará operando exclusivamente em modo de leitura. Isso significa que os gestores de ensino e os responsáveis pelas escolas não possuem, neste momento, permissão para editar ou alterar as informações que foram declaradas anteriormente.

Retificação e o impacto no Fundeb

Após a abertura do sistema para alterações, as escolas terão um prazo de 30 dias para realizar as correções necessárias, conforme estabelece a Portaria Inep nº 217/2026. O procedimento de retificação é essencial para assegurar a qualidade das estatísticas educacionais brasileiras.

Essas informações são determinantes para o cálculo dos coeficientes de distribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A homologação final dos dados para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) está agendada para o dia até 11 de dezembro.

Segunda etapa do Censo Escolar

O trabalho de coleta e conferência não termina na primeira fase. A partir de 1º de fevereiro de 2027, terá início a segunda etapa do Censo Escolar 2026, que será voltada especificamente para a situação do aluno. Nesta fase, os diretores deverão registrar dados detalhados sobre rendimento e movimento escolar.

Serão coletadas informações sobre aprovação, reprovação, abandono e transferência dos estudantes declarados anteriormente. Este ciclo completo de dados é vital para a criação de indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), taxas de fluxo escolar e distorção idade-série.

Perguntas Frequentes

Qual o prazo final para conferir os dados da primeira etapa do Censo Escolar 2026?

O prazo final para a conferência das informações no Sistema Educacenso é o dia até 11 de setembro de 2026.

É possível alterar os dados durante este período de consulta?

Não. Até o dia 11, o sistema está disponível apenas para leitura, sem permissão para edições ou alterações.

Quando será possível corrigir eventuais inconsistências?

A edição será aberta após a publicação dos dados preliminares no Diário Oficial da União, prevista para a segunda quinzena de setembro, com um prazo de 30 dias para retificações.

Para que servem os dados do Censo Escolar?

Os dados são usados para a formulação e monitoramento de políticas públicas, além de servirem como referência para o cálculo do Fundeb e a criação de indicadores como o Ideb.

Quando começa a segunda etapa do Censo Escolar?

A segunda etapa, focada na situação do aluno, terá início em 1º de fevereiro de 2027, com término da coleta previsto para 12 de março de 2027.