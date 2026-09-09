Resultado da Loteria Federal 6099

O sorteio da Loteria Federal 6099 foi realizado nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo, definindo os bilhetes premiados do concurso.

A Loteria Federal é um dos sorteios mais tradicionais do Brasil e, nesta edição de número 6099, distribuiu Prêmio significativos para os apostadores que adquiriram seus bilhetes com antecedência. O evento ocorreu às 20h e seguiu o rito oficial de extração da Caixa Econômica Federal.

Conforme informação divulgada pela Banda B, o sorteio contou com transmissão ao vivo para garantir total transparência ao público.

A seguir, entenda como funciona a dinâmica de premiação e quais são os passos necessários para realizar o resgate de eventuais valores ganhos em um bilhete premiado.

Como funciona a premiação da Federal

Diferente de outras modalidades, na Loteria Federal o apostador não escolhe os números manualmente, pois eles já vêm impressos no bilhete. O prêmio principal é destinado à milhar sorteada, mas existem outras formas de ganhar dinheiro com o mesmo bilhete.

Quem acerta a milhar leva o maior valor proporcional, enquanto a centena e a dezena também garantem quantias menores. Além disso, bilhetes com números vizinhos ao primeiro prêmio, conhecidos como aproximações, também são contemplados com valores adicionais.

Regras para o resgate do prêmio

Se você foi um dos ganhadores, é preciso ficar atento ao prazo de validade. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode ser retirado em até 90 dias corridos após a data do sorteio, sem possibilidade de prorrogação.

Para valores líquidos de até R$ 2.259,20, o resgate pode ser feito diretamente em qualquer casa Loteria credenciada. Já para valores superiores a esse montante, o ganhador deve se dirigir obrigatoriamente a uma das agências da Caixa para realizar o saque.

Próximos sorteios da Loteria Federal

Para quem não teve sorte no concurso 6099, a oportunidade de tentar novamente chega em breve. O Próximos sorteio, que será o de número 6100, está agendado para o Próximos domingo, dia 13, a partir das 11h.

Os bilhetes para o Próximos concurso já estão disponíveis para compra em casas Loterias e com vendedores autorizados. Vale lembrar que a venda de cada extração é encerrada pouco antes do início do sorteio, seguindo o horário limite estabelecido pelas unidades.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a Loteria Federal

1. Como posso conferir se meu bilhete foi premiado?

Basta comparar o número da sua fração com o resultado oficial disponível no site ou no aplicativo das Loterias Caixa.

2. É possível escolher os números na Loteria Federal?

Não. A modalidade utiliza bilhetes com numeração pré-definida, que são adquiridos prontos em pontos de venda autorizados.

3. O que acontece se eu perder o prazo de até 90 dias?

Após o período de até 90 dias corridos, o direito ao prêmio prescreve e o valor é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES.

4. Onde assistir aos sorteios ao vivo?

Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

5. Posso comprar apenas uma parte do bilhete?

Sim, a Loteria Federal permite a compra de frações do bilhete, o que torna o custo da aposta mais acessível ao apostador.