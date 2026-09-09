Ataque de drones mata duas pessoas na fronteira entre Ucrânia e Moldávia

Ataque atingiu a travessia rodoviária de Starokozache; cruzamento foi fechado. Vítimas também em Kyiv, Sumy e na Rússia, segundo BBC/Reuters.

Images do local mostram vários carros queimados. O chefe regional de Odesa, Oleh Kiper, disse que o ataque matou duas pessoas e feriu outras três; o Ministério das Relações Exteriores da Moldávia relatou ainda que um motorista moldavo foi ferido.

Ataques em várias cidades ucranianas

Em Kyiv, autoridades disseram que um drone russo atingiu um prédio de nove andares, provocando a morte de uma mulher e ferindo 14 pessoas, entre elas duas crianças. Em Sumy, o chefe regional Oleg Hryhorov informou que um ataque a um centro comercial deixou três mortos e 20 feridos, e que os trabalhos para lidar com as consequências seguiam em andamento.

Relatos e contra-ataques na Rússia

Autoridades russas relataram que quatro pessoas, incluindo uma criança, morreram em um ataque ucraniano ao porto do Mar Negro em Novorossiysk. O governador local, Veniamin Kondratiev, descreveu o ocorrido como um “massivo ataque noturno de drones” e informou que 29 pessoas ficaram feridas, com danos a prédios residenciais, a uma igreja e a uma creche.

Em Novy Urengoy, o governador Dmitry Artyukhov afirmou que um ataque a uma instalação industrial foi repelido e que destroços em queda provocaram um incêndio, sem registro de feridos. A defesa russa disse ter derrubado 596 drones ucranianos na noite do ataque, segundo BBC.

Contexto e diálogo diplomático

O primeiro-ministro da Moldávia, Vasile Tofan, ressaltou nas redes sociais que, em agosto, 17 drones atingiram o território moldavo — mais do que no ano anterior — e acrescentou que “aqueles que ignoram ou minimizam essas ameaças — e se recusam a nomear o agressor — estão negando a realidade” (tradução da declaração citada pela reportagem).