









Resultado da Lotofácil — concurso 3790

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3790

Dezenas sorteadas:

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25

Data do sorteio: 27/09/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 6.473.807,39

14 acertos — Ganhadores: 423 — Prêmio: R$ 2.094,06

13 acertos — Ganhadores: 14.642 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 176.691 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 928.640 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 37.224.019,00.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3791.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.