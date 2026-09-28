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Resultado da Timemania — concurso 2447
Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
01 – 10 – 20 – 25 – 30 – 33 – 34
Data do sorteio: 27/09/2026.
Arrecadação: R$ 2.652.482,00.
O próximo concurso será o 2448.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 16.800.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
Time do coração: SAO PAULO /SP.
O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.