Resultado da Quina — concurso 7128

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7128

Dezenas sorteadas:

10 – 44 – 46 – 70 – 73

Data do sorteio: 27/09/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 50 — Prêmio: R$ 9.349,65

3 acertos — Ganhadores: 3.356 — Prêmio: R$ 132,66

2 acertos — Ganhadores: 87.878 — Prêmio: R$ 5,06

Arrecadação: R$ 10.167.195,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7129.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 11.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.