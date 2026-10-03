









Resultado da Lotofácil — concurso 3795

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3795

Dezenas sorteadas:

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 22 – 24

Data do sorteio: 02/10/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 1.452.755,06

14 acertos — Ganhadores: 314 — Prêmio: R$ 1.385,85

13 acertos — Ganhadores: 9.280 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 108.823 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 550.687 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 20.667.944,50.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3796.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.