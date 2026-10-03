Resultado da Lotomania — concurso 2983

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2983

Dezenas sorteadas:

12 – 14 – 21 – 26 – 31 – 36 – 41 – 48 – 50 – 52 – 63 – 65 – 73 – 78 – 80 – 82 – 91 – 95 – 98 – 99

Data do sorteio: 02/10/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 295.986,74

18 acertos — Ganhadores: 62 — Prêmio: R$ 2.983,74

17 acertos — Ganhadores: 588 — Prêmio: R$ 314,61

16 acertos — Ganhadores: 3.602 — Prêmio: R$ 51,35

15 acertos — Ganhadores: 15.669 — Prêmio: R$ 11,80

0 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 147.993,39

Arrecadação: R$ 6.035.028,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2984.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 8.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.