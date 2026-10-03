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Resultado da Lotomania — concurso 2983
Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
12 – 14 – 21 – 26 – 31 – 36 – 41 – 48 – 50 – 52 – 63 – 65 – 73 – 78 – 80 – 82 – 91 – 95 – 98 – 99
Data do sorteio: 02/10/2026.
Arrecadação: R$ 6.035.028,00.
O próximo concurso será o 2984.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 8.500.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.