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Resultado do Dia de Sorte — concurso 1313
Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
07 – 11 – 12 – 15 – 22 – 25 – 31
Data do sorteio: 02/10/2026.
Arrecadação: R$ 2.243.112,50.
O próximo concurso será o 1314.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.200.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
Mês da Sorte: Fevereiro.
O resultado oficial do Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.