Resultado da Lotomania — concurso 2961

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2961

Dezenas sorteadas:

04 – 09 – 10 – 20 – 25 – 26 – 32 – 38 – 39 – 47 – 50 – 52 – 53 – 58 – 62 – 63 – 77 – 80 – 89 – 91

Data do sorteio: 10/08/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 5 — Prêmio: R$ 70.496,24

18 acertos — Ganhadores: 80 — Prêmio: R$ 2.753,76

17 acertos — Ganhadores: 645 — Prêmio: R$ 341,55

16 acertos — Ganhadores: 3.952 — Prêmio: R$ 55,74

15 acertos — Ganhadores: 18.067 — Prêmio: R$ 12,19

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 7.186.923,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2962.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 10.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.