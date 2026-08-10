Resultado do Dia de Sorte — concurso 1267

Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado do Dia de Sorte — concurso 1267

Dezenas sorteadas:

02 – 05 – 15 – 18 – 24 – 28 – 31

Data do sorteio: 09/08/2026.

Premiação do Dia de Sorte

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 47 — Prêmio: R$ 2.227,11

5 acertos — Ganhadores: 1.415 — Prêmio: R$ 25,00

4 acertos — Ganhadores: 15.430 — Prêmio: R$ 5,00

Mês da Sorte — Ganhadores: 60.458 — Prêmio: R$ 2,50

Arrecadação: R$ 1.398.915,00.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo concurso será o 1268.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 650.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Mês da Sorte: Agosto.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial do Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.