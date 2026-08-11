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Resultado do Dia de Sorte — concurso 1268
Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
08 – 12 – 19 – 22 – 23 – 26 – 28
Data do sorteio: 10/08/2026.
Arrecadação: R$ 1.275.520,00.
O próximo concurso será o 1269.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 800.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
Mês da Sorte: Outubro.
O resultado oficial do Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.