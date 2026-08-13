Resultado da Lotomania — concurso 2962

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2962

Dezenas sorteadas:

13 – 15 – 21 – 29 – 34 – 35 – 36 – 42 – 47 – 56 – 60 – 64 – 74 – 75 – 86 – 89 – 91 – 95 – 96 – 99

Data do sorteio: 12/08/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 8 — Prêmio: R$ 44.220,38

18 acertos — Ganhadores: 75 — Prêmio: R$ 2.948,03

17 acertos — Ganhadores: 712 — Prêmio: R$ 310,53

16 acertos — Ganhadores: 4.411 — Prêmio: R$ 50,12

15 acertos — Ganhadores: 19.470 — Prêmio: R$ 11,35

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 7.213.059,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2963.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 12.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.