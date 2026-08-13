Resultado da Quina — concurso 7090

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7090

Dezenas sorteadas:

05 – 46 – 62 – 72 – 78

Data do sorteio: 12/08/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 39 — Prêmio: R$ 8.655,45

3 acertos — Ganhadores: 2.204 — Prêmio: R$ 145,86

2 acertos — Ganhadores: 59.418 — Prêmio: R$ 5,41

Arrecadação: R$ 7.341.588,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7091.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 4.600.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.