









Resultado da Lotofácil — concurso 3760

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3760

Dezenas sorteadas:

02 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Data do sorteio: 12/08/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 6.666.614,93

14 acertos — Ganhadores: 664 — Prêmio: R$ 1.455,37

13 acertos — Ganhadores: 20.291 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 220.113 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 1.128.846 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 43.679.643,00.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3761.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.