Resultado da Lotomania — concurso 2963

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2963

Dezenas sorteadas:

00 – 09 – 11 – 15 – 16 – 25 – 31 – 33 – 35 – 38 – 39 – 41 – 42 – 52 – 63 – 70 – 74 – 79 – 83 – 89

Data do sorteio: 14/08/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 5 — Prêmio: R$ 78.798,56

18 acertos — Ganhadores: 88 — Prêmio: R$ 2.798,25

17 acertos — Ganhadores: 828 — Prêmio: R$ 297,39

16 acertos — Ganhadores: 4.946 — Prêmio: R$ 49,78

15 acertos — Ganhadores: 22.707 — Prêmio: R$ 10,84

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 8.033.325,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2964.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 13.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.