Resultado do Dia de Sorte — concurso 1272

Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado do Dia de Sorte — concurso 1272

Dezenas sorteadas:

01 – 02 – 05 – 11 – 18 – 20 – 23

Data do sorteio: 14/08/2026.

Premiação do Dia de Sorte

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 13 — Prêmio: R$ 4.763,08

5 acertos — Ganhadores: 726 — Prêmio: R$ 25,00

4 acertos — Ganhadores: 9.412 — Prêmio: R$ 5,00

Mês da Sorte — Ganhadores: 33.510 — Prêmio: R$ 2,50

Arrecadação: R$ 1.013.570,00.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo concurso será o 1273.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 400.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Mês da Sorte: Maio.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial do Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.