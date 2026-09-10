Resultado da Lotomania — concurso 2973

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2973

Dezenas sorteadas:

04 – 08 – 10 – 19 – 24 – 28 – 36 – 43 – 49 – 71 – 72 – 76 – 79 – 80 – 89 – 91 – 92 – 95 – 96 – 97

Data do sorteio: 09/09/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 4.625.040,19

19 acertos — Ganhadores: 8 — Prêmio: R$ 41.254,48

18 acertos — Ganhadores: 81 — Prêmio: R$ 2.546,58

17 acertos — Ganhadores: 785 — Prêmio: R$ 262,76

16 acertos — Ganhadores: 4.968 — Prêmio: R$ 41,52

15 acertos — Ganhadores: 19.058 — Prêmio: R$ 10,82

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 6.729.273,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2974.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 650.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.