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Momento em que o repórter do Brasil de Fato é agredido

Nota do Brasil de Fato sobre agressão a repórter antes de debate na Band

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Momento em que o repórter do Brasil de Fato é agredido
Momento em que o repórter do Brasil de Fato é agredido | Crédito: Reprodução

O Brasil de Fato repudia a agressão sofrida pelo repórter e supervisor de jornalismo do BdF Igor Carvalho momentos antes do debate estadual promovido pela Band na noite deste domingo (9), nos estúdios da emissora em São Paulo (SP). Segundo relato do próprio jornalista e de colegas que testemunharam a cena, Igor foi agredido por um cinegrafista de uma equipe da GloboNews presente no local.

Após o episódio, Igor Carvalho foi prontamente atendido e passa bem. O profissional envolvido na agressão foi retirado do local pela emissora organizadora do debate.

O Brasil de Fato reforça que o exercício da atividade jornalística deve ser protegido. Agressões a profissionais de imprensa configuram ataque à liberdade de imprensa e ao direito da sociedade à informação.

Acompanharemos os desdobramentos do caso e cobraremos posicionamento formal sobre o ocorrido.

Direção do Brasil de Fato

Posicionamento da Band

A Band lamenta profundamente o episódio ocorrido entre dois profissionais da imprensa, momentos antes do início do debate. A emissora repudia qualquer forma de violência e informa que a pessoa atingida recebeu atendimento imediato da equipe médica, enquanto o agressor foi prontamente retirado das dependências da empresa.

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Corinthia Mes

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