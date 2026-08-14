Resultado da Mega-Sena — concurso 3044

Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Mega-Sena — concurso 3044

Dezenas sorteadas:

04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58

Data do sorteio: 13/08/2026.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

5 acertos — Ganhadores: 16 — Prêmio: R$ 61.152,83

4 acertos — Ganhadores: 1.252 — Prêmio: R$ 1.288,19

Arrecadação: R$ 24.553.884,00.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3045.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 38.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.