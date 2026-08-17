Resultado da Mega-Sena — concurso 3045

Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Mega-Sena — concurso 3045

Dezenas sorteadas:

23 – 29 – 33 – 42 – 43 – 57

Data do sorteio: 16/08/2026.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

5 acertos — Ganhadores: 22 — Prêmio: R$ 89.393,18

4 acertos — Ganhadores: 2.912 — Prêmio: R$ 1.113,23

Arrecadação: R$ 49.352.676,00.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3046.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 45.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.