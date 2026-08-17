Resultado da Quina — concurso 7093

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7093

Dezenas sorteadas:

21 – 41 – 57 – 63 – 64

Data do sorteio: 16/08/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 37 — Prêmio: R$ 11.422,28

3 acertos — Ganhadores: 2.563 — Prêmio: R$ 157,04

2 acertos — Ganhadores: 68.871 — Prêmio: R$ 5,84

Arrecadação: R$ 9.191.577,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7094.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 7.600.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.