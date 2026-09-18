Resultado da Mega-Sena — concurso 3059

Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Mega-Sena — concurso 3059

Dezenas sorteadas:

01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35

Data do sorteio: 17/09/2026.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 101.970.706,13

5 acertos — Ganhadores: 98 — Prêmio: R$ 31.664,29

4 acertos — Ganhadores: 6.697 — Prêmio: R$ 763,77

Arrecadação: R$ 77.871.672,00.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3060.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 28.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.