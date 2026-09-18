Governo federal precisará realizar cortes bilionários em 2027 para cumprir metas fiscais, aponta IFI

O governo federal enfrenta um cenário de restrição orçamentária para 2027, exigindo medidas de contenção para manter o equilíbrio das contas públicas nacionais.

O cenário aponta para a necessidade de um corte expressivo de gastos durante o próximo ano.

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027 prevê um superávit primário de R$ 18,6 bilhões. No entanto, os cálculos realizados pela IFI indicam uma trajetória distinta, com a possibilidade de um déficit de R$ 86,1 bilhões, o que obrigaria o governo a congelar pelo menos R$ 35,7 bilhões em despesas.

Conforme o relatório analisado pela Agência Senado, o país atravessa um ciclo econômico complexo onde o alto endividamento pressiona os juros, gerando um efeito cascata que dificulta o controle das contas públicas.

Impacto da dívida e projeções de crescimento

A IFI destaca que a dívida do setor público atingiu 82,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e estima que esse patamar possa chegar a 86,4% até o final de 2027. Com despesas obrigatórias intocáveis, a escassez de recursos impacta diretamente investimentos, obras e serviços públicos.

Além disso, a instituição diverge da expectativa oficial do governo, que projeta um crescimento de 2,5% para o PIB no próximo ano.

Programas sociais e gastos garantidos

Apesar da pressão fiscal, o Orçamento de 2027 assegura a manutenção dos principais programas de distribuição de renda. O Bolsa Família contará com R$ 157,1 bilhões, enquanto o Benefício de Prestação Continuada (BPC) terá R$ 145,1 bilhões reservados.

Outras benefícios, como o seguro-desemprego e o abono salarial, somam R$ 104,7 bilhões. O governo também planeja destinar R$ 10,5 bilhões para o Programas Pé-de-Meia, voltado a estudantes do ensino médio público, além de prever despesas com o novo salário-paternidade e a ampliação do salário-maternidade.

O papel da IFI no acompanhamento fiscal

Criada em 2016 no âmbito do Senado, a IFI atua como um órgão técnico de monitoramento das contas da União. A instituição é responsável por analisar a viabilidade das metas fiscais e estimar os impactos de medidas econômicas propostas pelo governo federal.

O projeto de Lei Orçamentária para 2027 (PLN 24/2026), enviado ao Congresso Nacional em agosto, segue agora sob análise dos parlamentares, que deverão discutir as projeções apresentadas e os ajustes necessários para o fechamento das contas.

Perguntas Frequentes

Por que o governo precisará cortar despesas em 2027?

Segundo a IFI, a meta de superávit de R$ 18,6 bilhões dificilmente será alcançada, com a projeção de um déficit de R$ 86,1 bilhões, exigindo o congelamento de ao menos R$ 35,7 bilhões para tentar cumprir a meta.

Qual a previsão para a dívida pública até 2027?

A estimativa da IFI é que a dívida do setor público, que hoje está em 82,5% do PIB, possa subir para 86,4% até o encerramento de 2027.

Os programas sociais serão afetados pelos cortes?Não. Conforme o relatório, programas como Bolsa Família, BPC, seguro-desemprego e abono salarial estão com seus Orçamento garantidos para o próximo ano.

Qual a expectativa de crescimento do PIB segundo a IFI?

A instituição projeta um crescimento de 1,8% para o PIB em 2027, valor abaixo dos 2,5% previstos originalmente pelo governo federal.

O que acontece com o Orçamento agora?

O projeto de Lei Orçamentária (PLN 24/2026) foi enviado ao Congresso em agosto e está sendo analisado pelos parlamentares, que definirão os rumos dos gastos públicos para o ano seguinte.